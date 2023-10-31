Совещание по исполнению нацпроектов провёл Михаил Ведерников

21:13, 31 октября 2023, ПАИ

Совещание по реализации нацпроектов в Псковской области провёл губернатор Михаил Ведерников, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

На сегодняшний день касса региона составляет 72 %, по этому показателю Псковская область сохраняет четвёртое место на Северо-Западе, подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что всё больше средств находятся в «красной зоне». «Вызывает обеспокоенность растущий объём средств, который находится в зоне риска. По оценке проектного офиса, Псковская область может не успеть реализовать мероприятия на сумму порядка 1,5 млрд рублей. Более того, профильные федеральные министерства уже начинают присылать письма с требованиями дать гарантии освоения средств до 1 декабря. Если этого не произойдёт, средства будут отозваны в федеральный бюджет. Я не раз об этом предупреждал и хочу ещё раз отметить, что в случае потери федерального финансирования из регионального бюджета мы деньги на достройку этих объектов выделять не будем. Ищите в муниципальных бюджетах. Пока на сегодняшний день речь идёт о сумме порядка 80 млн, но она может вырасти кратно», – сказал Михаил Ведерников.

На сегодняшний день в зоне риска находится 562 млн рублей по линии строительства ЖКХ, 524 млн – по линии образования, 158 млн – по линии здравоохранения.

На данный момент приоритетная задача – проанализировать возможности и дать внятный ответ федеральным министерствам, отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что не всегда заявленные в бумагах цифры соответствуют действительности. «Большой проблемой становится, когда официальные отчёты комитетов и муниципалитетов разнятся с тем, что происходит на местах. Тенденции тревожные, мне непонятные. Коллеги, все должны понимать, что у нас есть целый ряд служб, которые в ежедневном режиме мониторят ситуацию, в том числе на местах, и докладывают. Времени для поиска правых и виноватых у нас нет, строительный сезон уже практически закончился, и начинается череда адресных решений и форс-мажоров», – сказал Михаил Ведерников.

В завершение встречи губернатор призвал коллег ежедневно заниматься объектами нацпроектов. «Если мы это будем делать, будем друг с другом на связи, будем оперативно информировать о рисках, о проблемах, есть шанс всё благополучно завершить. Излишне напоминать, что даже один объект в красной зоне поставит нас на паузу на год по направлению того или иного министерства. Это позиция федерального центра, никакие личные отношения на это повлиять не могут. Поэтому давайте не подводить ни себя, ни своих избирателей, ни весь регион», – подытожил Михаил Ведерников.