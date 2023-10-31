Научная конференция по математическому моделированию пройдёт в ПсковГУ
Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование систем и процессов» пройдёт в ПсковГУ на базе научно-образовательного математического центра «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской» 2–3 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.
В конференции примут участие преподаватели, научные сотрудники и аспиранты российских и зарубежных высших учебных заведений, исследовательских институтов, специалисты производственных предприятий, профильных фирм и организаций России и Белоруссии.
Основные направления работы конференции включают такие темы, как «Математическое моделирование и информационные технологии в медицине, биологии и экологии», «Компьютерные технологии и моделирование», «Методы и технологии моделирования технических систем».
В рамках конференции также пройдёт конкурс молодых учёных.
Организаторами конференции выступают ПсковГУ, региональный научно-образовательный математический центр «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской», Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства.
Партнёром конференции является Московский физико-технический институт.
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