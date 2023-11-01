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Энергетики Псковской области работают в режиме повышенной готовности

Циклон «Корд» несёт на Северо-Запад ледяные дожди, снегопады и ливни, энергетики Псковской области работают в режиме повышенной готовности, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Энергетики Псковской области работают в режиме повышенной готовности. Фото: ПАИ

Неблагоприятные явления также ожидаются в Вологодской и Новгородской областях и в Республике Карелия.

389 аварийных бригад и 792 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 235 дизельных генераторов общей мощностью 10,86 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов, говорится в сообщении.

Прогнозируется, что неблагоприятная погода сохранится до конца завтрашнего дня.

Специалисты сетевой компании призывают жителей строго соблюдать правила техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Россетей 8-800-220-02-20.

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