Почти 204 млн рублей получит Псковская область на развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий

23:24, 31 октября 2023, ПАИ

Почти 204 млн рублей получит Псковская область на развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий в этом году, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

По словам губернатора, это первый транш средств, который будет направлен на авансирование работ по реконструкции II и III пусковых комплексов дороги Сиверст – Поречье протяжённостью 17 км. Общая стоимость реконструкции составит более 890 млн рублей.

Поэтому в проекте федерального бюджета на 2024–2025 годы предусмотрено ещё более 651 млн рублей на реконструкцию дороги. Окончание работ запланировано в 2025 году, подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что ранее, в 2021 году, благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» была проведена реконструкция I пускового комплекса этой дороги протяжённостью 4,7 км.