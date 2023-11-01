Электронику для дронов планируют выпускать в России в этом году

07:44, 01 ноября 2023, ПАИ

Россия планирует приступить к разработке электроники для производства авиационных беспилотников уже в этом году, средства на эти работы предусмотрены, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минпромторга Василия Шпака.

«Вместе с отраслью мы уже определились, какой ряд компонентов нам необходим. Проводим их унификацию по классам и типам применения, чтобы уже в ближайшее время начать разрабатывать соответствующую электронику. Причем разрабатывать её мы начнём, не дожидаясь следующего года, уже в этом году. Здесь финансирование ведется в рамках нашей программы развития радиоэлектроники, средства есть», - отметил он, отвечая на вопрос об электронике для выпуска дронов.

Шпак также пояснил, что в большинстве своем элементы, которые используются для производства авиабеспилотников, не носят специализированного характера - это все общеиндустриальная компонентная база.

