Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Электронику для дронов планируют выпускать в России в этом году

Россия планирует приступить к разработке электроники для производства авиационных беспилотников уже в этом году, средства на эти работы предусмотрены, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минпромторга Василия Шпака.

«Вместе с отраслью мы уже определились, какой ряд компонентов нам необходим. Проводим их унификацию по классам и типам применения, чтобы уже в ближайшее время начать разрабатывать соответствующую электронику. Причем разрабатывать её мы начнём, не дожидаясь следующего года, уже в этом году. Здесь финансирование ведется в рамках нашей программы развития радиоэлектроники, средства есть», - отметил он, отвечая на вопрос об электронике для выпуска дронов.

Шпак также пояснил, что в большинстве своем элементы, которые используются для производства авиабеспилотников, не носят специализированного характера - это все общеиндустриальная компонентная база.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 ноября 2023

Пять домов для детей-сирот в Пскове введут в эксплуатацию в ноябре
31 октября 2023

Работы по созданию туристического кода в Пскове планируют завершить к концу года
31 октября 2023

Почти 204 млн рублей получит Псковская область на развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий
31 октября 2023

Благоустройство нового фонтана на Четырёх углах в Пскове завершат в ноябре
31 октября 2023

Девять домов для детей-сирот построят в Пскове к концу этого года
31 октября 2023

Совещание по исполнению нацпроектов провёл Михаил Ведерников
31 октября 2023

Научная конференция по математическому моделированию пройдёт в ПсковГУ
31 октября 2023

Псков и Выборг подписали соглашение о партнёрстве

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...