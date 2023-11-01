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Общество

Пять домов для детей-сирот в Пскове введут в эксплуатацию в ноябре

Глава Пскова Борис Елкин доложил о строительстве социального жилья и создании туркода губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Об этом глава города сообщил в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

Сейчас дом для расселения аварийного жилья, построенный по нацпроекту «Жилье и городская среда», проходит приемку. Вручение ключей от 198 квартир запланировано на декабрь. 

Также пять домов для детей-сирот готовы на 90%. Завершается отделка квартир и благоустройство территории. В ноябре планируется ввод объекта в эксплуатацию. Это 45 готовых квартир. 

«Еще 49 квартир купили у застройщиков (10 ключей уже выдали). За счет лимитов следующего года заключаем контракт еще на 18 квартир», – написал Борис Елкин.

Помимо этого, продолжается работа над туркодом Пскова по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». На улице Пушкина обустраивается ярмарочное пространство, напротив Мирожки — видовая площадка, а на маршрутах туристов — арт-объекты, которые объединяет рыбка снеток и псковская вязь. 
 

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