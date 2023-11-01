Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в этом месяце

08:37, 01 ноября 2023, ПАИ

Последняя короткая рабочая неделя в году начнется в России во вторник, 7 ноября, она будет четырехдневной из-за Дня народного единства, который отмечается 4 ноября и в этот раз выпадает на выходной и переносится на понедельник.

«В 2023 году День народного единства – 4 ноября – выпадает на нерабочий день, субботу. По закону, в таком случае выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного – понедельник», – рассказала РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Она напомнила, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере либо в одинарном при предоставлении дополнительного выходного дня. Работодатель должен запросить согласие сотрудника на работу в праздничный день - исключением может быть, например, предотвращение катастроф.

«Работник самостоятельно решает что для него выгоднее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье», – уточнила юрист.