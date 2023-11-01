«АвтоВАЗ» запустит производство «Ларгусов» в Ижевске

08:53, 01 ноября 2023, ПАИ

«АвтоВАЗ» планирует возобновить выпуск модели Lada Largus во втором квартале 2024 года в Ижевске, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании.

В августе «АвтоВАЗ» объявил о переносе производства Lada Largus с основной площадки в Тольятти на завод в столицу Удмуртии. Окончательно этот процесс планируется завершить во втором квартале следующего года. Таким образом производство Largus запустят сразу же, без временного простоя.

«Перенос производства Largus в Ижевск идет полностью по плану. Продолжается перенос оборудования, начались процессы его настройки, а также открыт набор персонала. Выпуск модели планируется начать во втором квартале 2024 года», — отметил собеседник агентства.

