Второй отборочный интенсив стартовал в «Школе 21» в Великом Новгороде

10:00, 01 ноября 2023, ПАИ

Второй интенсив начался в кампусе «Школы 21» от Сбера в Великом Новгороде. В нём участвуют более 170 человек из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Пскова и других городов России. Из них 28 % – девушки. Средний возраст участников составляет 28 лет, самому взрослому – 50 лет. При этом их профессии – самые разные, есть даже анестезиологи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Интенсив, или бассейн, – это финальный отборочный этап, на котором участники в очном формате выполняют индивидуальные и коллективные проекты по программированию. В течение 26 дней они будут учиться писать свой первый код, создавать игру, готовить индивидуальные IT-проекты и участвовать в групповых. Благодаря методике «равный равному», когда каждый учится у каждого, у участников активно развиваются мягкие навыки, необходимые для будущей работы, а также способность решать сложные задачи в сжатые сроки.

По результатам отборочного интенсива участники проходят на основное обучение, где могут бесплатно изучать цифровые технологии в самых разных IT-направлениях. Среди них алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект – всего более десяти. Один из этапов основного обучения – обязательная стажировка, после которой абсолютное большинство получает предложение о работе от крупных IT-компаний.

Отборочный интенсив, как и основное обучение, проходит в современном кампусе школы, который располагается в здании ИНТЦ «Интеллектуальная электроника – Валдай». Кампус открыт 24/7, поэтому участники могут учиться, пользоваться библиотекой, зонами для игр и отдыха в любое удобное для себя время.

«В нашем кампусе стартует уже второй отборочный интенсив. А это означает, что участников в «Школе 21» в Великом Новгороде будет больше и наша методика «равный равному» будет работать ещё эффективнее, ведь одновременно с теми, у кого нулевой опыт программирования, в кампусе будут находиться те, кто уже прошёл отборочный этап. Бассейн – это отличный способ познакомиться со школой и её методикой, научиться преодолевать разные барьеры, проверить свои силы, а также понять, подходит ли тебе сфера IT. Безусловно, это серьёзное испытание, после которого появляется приятное чувство, что возможно всё, а желание стать IT-специалистом становится только сильнее. Желаю всем участникам удачи», – сказал директор «Школы 21» в Великом Новгороде Андрей Латышев.

«До учёбы в «Школе 21» я успел поработать во многих местах – искал себя. Мой знакомый из сферы IT как-то упоминал о школе: рассказывал про отборочные игры, которые были очень интересными. Пару лет спустя я тоже решил попробовать.

На интенсиве я оказался среди единомышленников и погрузился в атмосферу, где все движутся в одном направлении. С некоторыми ребятами мы стали настоящими друзьями. На протяжении всего бассейна приходится работать над собой, и это того стоит, потому что здесь ты получаешь уникальный опыт – социальный, образовательный и личностный. Хочу пройти весь путь обучения в «Школе 21», чтобы стать настоящим профессионалом», – отметил участник интенсива «Школы 21» в Великом Новгороде Егор Белозубов.