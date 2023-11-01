Александр Котов: Судебные приставы вносят весомый вклад в защиту конституционных прав граждан

10:21, 01 ноября 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил судебных приставов с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Свершение правосудия и утверждение законности – главные задачи, которые выполняет служба судебных приставов. Обеспечивая неотвратимость исполнения судебных решений, судебные приставы вносят весомый вклад в защиту конституционных прав граждан. Во многом именно от этой работы зависит вера людей в справедливость и торжество закона», – подчеркнул спикер областного Собрания.

Он добавил, что служба требует от специалиста не только юридических знаний, но и личной ответственности, принципиальности, выдержки, твёрдости в исполнении закона и верности служебному долгу.

«Эти качества в полной мере присущи сотрудникам регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Чётко и своевременно выполняя свои профессиональные задачи, вы помогаете людям и укрепляете государственность. Желаю вам благополучия и дальнейших достижений на службе!» – заключил Александр Котов.