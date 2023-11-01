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Общество

Три тысячи хвойных деревьев высадят на территории Печерской обители

Три тысячи хвойных деревьев высадят на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в рамках проекта «Кедры России». Об этом сообщается в группе обители в соцсети «ВКонтакте».

  • Три тысячи хвойных деревьев высадят на территории Печерской обители
    Фото: Группа Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в соцсети «ВКонтакте»
  • Три тысячи хвойных деревьев высадят на территории Печерской обители
    Фото: Группа Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в соцсети «ВКонтакте»
  • Три тысячи хвойных деревьев высадят на территории Печерской обители
    Фото: Группа Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в соцсети «ВКонтакте»
  • Три тысячи хвойных деревьев высадят на территории Печерской обители
    Фото: Группа Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в соцсети «ВКонтакте»
  • Три тысячи хвойных деревьев высадят на территории Печерской обители
    Фото: Группа Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в соцсети «ВКонтакте»

Саженцы уже привезли на территорию монастыря. «Выражаем сердечную благодарность основателю и руководителю проекта «Кедры России» Ивану Санжарову за предоставленные саженцы пихты, лиственницы, сосны кедровой и кедрового стланика. Также благодарим координатора проекта Игоря Назарова за доставку саженцев в Печоры», – говорится в сообщении. 

Отметим, что проект «Кедры России» реализуется уже три года.

Ранее сообщалось, что более 120 кедров высадили на территориях школ и детских садов в Стругокрасненском районе в рамках проекта «Кедры России». 

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