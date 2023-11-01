Последний рейс совершат пассажирские катера в Псковском озере 6 ноября
Навигация пассажирских катеров МУП «Колхоз имени Залита» завершится 6 ноября в связи с наступлением осенне-зимнего периода. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.
В этом сезоне пассажирские катера совершат ещё три рейса.
Так, 4 ноября от деревни Толба катер отправится в 10:00.
5 ноября навигация пассажирских катеров от деревни Толба будет осуществляться в 14:00.
Последний в этом сезоне рейс катера отправится от деревни Толба в 14:00 6 ноября.
«Совершенно очевидно: новая техника позволила гораздо большему числу паломников и туристов побывать на Талабских островах. И нас это очень радует!» – подчеркнула Наталья Фёдорова.
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