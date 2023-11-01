Псковские школьники присоединились к акции «Я – россиянин»
Ученики школы №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова в Пскове приняли участие в детской культурно-просветительской акции «Я – россиянин» сегодня, 1 ноября, сообщает корреспондент ПАИ. Мероприятие посвящено Дню народного единства, который будет отмечаться в России 4 ноября.
Пятиклассники городской школы выполняли интерактивные задания, которые предлагала учитель истории и обществознания Анна Тарасова.
Акция прошла в формате интерактивного урока. В течение 40 минут дети в игровой форме знакомились с многообразием культур и религий России. Полученные знания они закрепили в рабочих тетрадях.
Организатором акции «Я – россиянин» выступили комиссия Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, а также Фонд поддержки образования «Ноосфера». Её главная цель – донесение до молодого поколения знаний о многообразии культур народов России.
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