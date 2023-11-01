Я не помню в Пскове турнира такого уровня – эксперт о Кубке стадиона «Машиностроитель»

15:48, 01 ноября 2023, ПАИ

Тренер псковской спортшколы «Стрела» Сергей Коркунов в беседе с корреспондентом ПАИ поделился подробностями о футбольном турнире «Кубок стадиона «Машиностроитель», который проходит в Пскове с 30 октября по 4 ноября. На соревнования собрались 16 команд из Санкт-Петербурга, Калининграда, Московской области, Петрозаводска, Великих Лук, Смоленска, Колпино и Твери. В состязаниях участвуют академии футбольных клубов «Химки» и «Балтика», которые выступают в первой лиге России по футболу.

«Разговаривали с директором «Машиностроителя» Ольгой Черкасовой по поводу того, чтобы провести турнир. Названия тогда ещё даже определённого не было. Хотели изначально «Приз стадиона «Машиностроитель», потому что «Машиностроитель» ассоциируется не только со стадионом, но и с командой мастеров, которая начала своё существование в 1970-х годах. Там и я тренировал в своё время. Много игроков хорошего уровня прошло через эту команду. Ольга Черкасова с удовольствием согласилась, и начали этим заниматься. Разговаривали с командами. Состав участников очень серьёзный. Вообще у серьёзных школ с хорошим финансированием планируются соревнования на целый год. А мы начали думать об этом турнире только в конце весны. Сроки были плавающие. Хотелось пораньше из-за погоды, но вышло, что команды Санкт-Петербурга и Московской области в конце октября только заканчивают свои первенства, поэтому сроки пришлось переносить уже сюда. Надеялись на погоду, но погода у нас нормальная – бодрящая», – поделился Сергей Коркунов.

Также тренер приглашал белорусские футбольные школы. «Например, разговаривали с минским «Динамо». Хотели, чтобы сборная Белоруссии поучаствовала, но они сейчас в Бресте, а это далеко. Мы в целом со всеми пересекались. И тренера «Балтики» довольно хорошо знаю, и с тренером «Химок» познакомился. Все отнеслись нормально, приехали», – сказал он.

В будущем турнир может стать традиционным, но пока всё находится на предварительном этапе «Нас в организации поддержали директор стадиона Ольга Черкасова, председатель спорткомитета Александр Гаврилов, председатель Федерации футбола Псковской области Александр Коновалов и директор спортшколы «Стрела» Андрей Аленичев. Там много нюансов, которые необходимо учитывать. «Балтика», например, приехала, а её нужно встречать в Дно. Здесь ребят мы разместили в гостиницах «Октябрьская» и «Рижская». Из «Рижской» надо постоянно возить спортсменов на игры», – отметил Сергей Коркунов.

«Я не помню, чтобы в Пскове был детско-юношеский турнир такого уровня. Есть желание ещё больше развивать. Пока только один год рождения представлен, но в будущем хочется, конечно, больше. Также мы пригласили президента объединений федераций футбола Северо-Запада Николая Голубева на финальную стадию турнира. Он приедет на закрытие, посмотрит, оценит, и если будет всё хорошо, то может включить турнир в план мероприятий. Может, какая-то дотация будет. Пока я не вижу каких-то минусов. Один момент был, что во время трансляции камера «дробила», но без этого не бывает, чтобы всё шло гладко, как мы хотим. Однако эти нюансы не влияют на проведение или атмосферу турнира. Возможно, будем проводить в весенне-летнее время. Нам помогают хорошие ребята из Санкт-Петербурга Вадим Курников и Андрей Молчанов. Поддержка и желание есть», – заверил футбольный тренер.

Сейчас освещением турнира занимается петербуржец, организатор международных соревнований Вадим Курников. «Ольга Черкасова связалась с ним, и он организовал трансляции с комментированием. Будут также нарезки моментов, разборы игр и судейства. Так что это всё очень неплохо организовано», – резюмировал Сергей Коркунов.

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