Великолучанки взяли пять наград в турнире по художественной гимнастике в Туле

11:41, 01 ноября 2023, ПАИ

Великолучанки взяли пять наград на открытом Кубке по художественной гимнастике, который прошёл в Туле 27 и 28 октября. Об этом сообщает Luki-News.

Соревнования проходили в личном первенстве и групповых упражнениях.

Воспитанницы спортшколы «Атлетика» Мария Михайлова и Ульяна Аверченкова смогли стать чемпионками. Серебро досталось великолучанкам Дарье Рандожской, Карине Ивановой и Милане Смирновой.

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