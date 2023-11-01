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Великолучанки взяли пять наград в турнире по художественной гимнастике в Туле

Великолучанки взяли пять наград на открытом Кубке по художественной гимнастике, который прошёл в Туле 27 и 28 октября. Об этом сообщает Luki-News.

Великолучанки взяли пять наград на турнире по художественной гимнастике в Туле. Фото: группа «Художественная гимнастика Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

Соревнования проходили в личном первенстве и групповых упражнениях.

Воспитанницы спортшколы «Атлетика» Мария Михайлова и Ульяна Аверченкова смогли стать чемпионками. Серебро досталось великолучанкам Дарье Рандожской, Карине Ивановой и Милане Смирновой.

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