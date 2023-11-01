До +7 градусов ожидается в Псковской области 2 ноября
Облачная погода с прояснениями без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 2 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +2 до +7 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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