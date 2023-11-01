До +7 градусов ожидается в Псковской области 2 ноября

11:38, 01 ноября 2023, ПАИ

Облачная погода с прояснениями без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 2 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональном гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +2 до +7 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.