Два новых автобуса для туристов прибыли в Псковскую область

11:42, 01 ноября 2023, ПАИ

Два новых автобуса марки Zhong Tong поступили в Псковскую область в рамках работы по обновлению общественного транспорта, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

Это туристические автобусы большого класса общей вместимостью 55 мест, с широким комфортным салоном и панорамными окнами.

Одно из основных отличий – пассажирские кресла здесь расположены на максимальном межрядном расстоянии и легко регулируются. У каждого кресла свой блок с кнопкой вызова водителя, освещения, кондиционера, аудиодинамиком, а также USB-разъемы для зарядки гаджетов.

«До конца года в регион ожидается поступление ещё 10 единиц пассажирской техники разных классов. Новые автобусы будут курсировать по туристическим маршрутам на дальние расстояния, - уточнил губернатор. - Благодарю вице-премьера Марата Хуснуллина, коллег из Минпромторга и Минтранса за поддержку нашего обращения».