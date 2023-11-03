Порхович лишился мопеда за нетрезвую езду

13:06, 01 ноября 2023, ПАИ

Суд конфисковал мопед у порховича, который неоднократно попадался за рулём в нетрезвом виде. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

35-летний житель Порховского района в нетрезвом виде ехал на мопеде по дороге Порхов – Дно, где его остановили сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что мужчина ранее был подвергнут административному наказанию по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В суде мужчина вину признал полностью. Ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. Мопед, принадлежащий осуждённому, конфисковали.