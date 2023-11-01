Новый врач начал работать в Псковской инфекционной больнице

12:10, 01 ноября 2023, ПАИ

Новый врач-инфекционист начал работать в Псковской областной инфекционной клинической больнице. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Врач-инфекционист Саида Ринчинова переехала в Псков из Улан-Удэ. В 1992 году она окончила Читинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Кроме того, врач имеет профессиональную переподготовку по направлению «Инфекционные болезни».

Помимо лечения инфекционных заболеваний, в начале пандемии COVID-19 Саида Ринчинова занималась в том числе лабораторной диагностикой коронавирусной инфекции. По ее мнению, именно своевременное выявление заболеваний влияет на эффективность всего лечения. Также специалист преподавала лечебное дело в Агинском медицинском колледже имени Владимира Чимитдоржиева.

«Желаем коллеге скорейшего становления в новой должности и профессиональных побед», – отметили в комитете.

Напомним, что в Псковской области действуют меры поддержки врачей. Их перечень можно посмотреть по ссылке.