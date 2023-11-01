Часть посетителей могут сегодня бесплатно посетить Изборский музей
Бесплатный вход в музей для льготных категорий туристов организуют в Изборском музее-заповеднике сегодня, 1 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Среди них несовершеннолетние, воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ, граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, пенсионеры и многодетные семьи.
Бесплатно посетить музей в любой день могут Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним категории граждан и инвалиды I и II групп, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.
Кроме того, бесплатно прийти в музей могут граждане, сопровождающие инвалида, не способного самостоятельно передвигаться, сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ и ИКОМ.
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