Часть посетителей могут сегодня бесплатно посетить Изборский музей

12:30, 01 ноября 2023, ПАИ

Бесплатный вход в музей для льготных категорий туристов организуют в Изборском музее-заповеднике сегодня, 1 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Среди них несовершеннолетние, воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ, граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, пенсионеры и многодетные семьи.

Бесплатно посетить музей в любой день могут Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним категории граждан и инвалиды I и II групп, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.

Кроме того, бесплатно прийти в музей могут граждане, сопровождающие инвалида, не способного самостоятельно передвигаться, сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ и ИКОМ.