Женщина пострадала в ДТП в Псковском районе
Женщину госпитализировали в результате ДТП у деревни Писковичи Псковского района. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
40-летняя женщина ехала на автомобиле Hyundai. Она не справилась с управлением, из-за чего машина вылетела с дороги в кювет, а затем опрокинулась.
Прибывшие спасатели деблокировали водителя и передали её медикам.
Водитель находится в тяжёлом состоянии, медики оказывают помощь на месте, а затем её госпитализируют в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>