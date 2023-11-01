Женщина пострадала в ДТП в Псковском районе

12:32, 01 ноября 2023, ПАИ

Женщину госпитализировали в результате ДТП у деревни Писковичи Псковского района. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»













40-летняя женщина ехала на автомобиле Hyundai. Она не справилась с управлением, из-за чего машина вылетела с дороги в кювет, а затем опрокинулась.

Прибывшие спасатели деблокировали водителя и передали её медикам.

Водитель находится в тяжёлом состоянии, медики оказывают помощь на месте, а затем её госпитализируют в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.