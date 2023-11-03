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Общество

Творческий вечер Ирены Панченко пройдёт в Пскове 7 ноября

Творческий вечер заслуженного работника культуры России, драматурга, поэта, художника Ирены Панченко пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 7 ноября в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Творческий вечер Ирены Панченко пройдёт в Пскове 7 ноября. Фото: комитет по культуре Псковской области

Мероприятие посвящено 85-летию Ирены Панченко. На творческом вечере в исполнении деятелей культуры России и Псковской области Николая Мишукова, Виктора Саханенка, Игоря Плохова, Татьяны Лаптевой прозвучат музыкальные произведения на стихи Ирены Панченко.

Также на мероприятии выступят члены Союза писателей России, Союза художников России, театральные деятели и другие почётные гости.

Вход свободный.

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