Боксёрский ринг закупают в Псковской области

10:13, 02 ноября 2023, ПАИ

Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области подал заявку для приобретения боксёрского ринга на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная цена составляет 386 тыс. рублей. Ринг должен быть установлен на помосте, который будет сооружён с учётом требований безопасности, иметь ровный пол, быть свободным от каких-либо неровностей. Покрытие ринга должно иметь синий цвет.

Отметим также, что ринг должен быть оборудован тремя лестницами.

9 ноября – срок окончания подачи заявок.

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