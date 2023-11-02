Боксёрский ринг закупают в Псковской области
Комитет по управлению государственным имуществом Псковской области подал заявку для приобретения боксёрского ринга на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.
Начальная цена составляет 386 тыс. рублей. Ринг должен быть установлен на помосте, который будет сооружён с учётом требований безопасности, иметь ровный пол, быть свободным от каких-либо неровностей. Покрытие ринга должно иметь синий цвет.
Отметим также, что ринг должен быть оборудован тремя лестницами.
9 ноября – срок окончания подачи заявок.
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