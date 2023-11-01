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Общество

Заключившие контракт с Минобороны псковичи отправились на воинскую службу

Очередная группа контрактников отправилась из Пскова на воинскую службу сегодня, 1 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

В этот раз на учебный полигон, перед направлением в воинские части, отправилось более 20 человек.

«Мы собрались сегодня, чтобы отправиться защищать интересы нашей страны, для защиты мирных жителей новых регионов России. Безусловно, это долг каждого уважающего себя мужчины в трудный для Отчизны момент защищать её», – прокомментировал один из мужчин своё желание заключить контракт с Министерством обороны России.

Военнослужащим провели инструктаж и выдали сухпайки и питание в дорогу. Сейчас их ждёт обучение на полигоне, и только после успешного прохождения воинской подготовки военнослужащих направят в зону СВО.

Очередная группа контрактников из Псковской области отправляется к месту службы. Фото: ПАИ

Напомним, что контракт с Министерством обороны необходим для поступления на службу в Вооружённые силы Российской Федерации. Помимо этого, чтобы стать защитником Родины, нужно пройти отбор и соответствовать требованиям, предъявляемым к кандидатам на службу. Это включает в себя прохождение медицинского освидетельствования, физических и психологических тестов. Также кандидат должен предоставить все необходимые документы.

Человек может попасть в любую часть ВС РФ в зависимости от его специальности и потребностей армии. Кроме того, каждому военнослужащему и его семье предоставляется ряд социальных гарантий.

Военнослужащий получает выплаты, включая зарплату, дополнительные выплаты и компенсации. Он имеет право получать льготы: служебное жильё или компенсацию за наём жилья, бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, страхование жизни и здоровья за счёт федерального бюджета. Кроме того, после 20 лет службы военнослужащим предоставляются право на льготную пенсию в статусе ветерана боевых действий и соответствующие льготы. Также предоставляются единые дополнительные выплаты, льготы и гарантии субъектов Российской Федерации для военнослужащих, кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях.

Кандидат на прохождение военной службы по контракту может обратиться в любой военный комиссариат Псковской области по месту жительства.

Во всех комиссариатах работают инструкторы для облегчения сбора и прохождения мероприятий отбора.

Также подробную информацию можно получить по телефонам 29-91-10, 66-73-45 или непосредственно в военном комиссариате по адресу: Псков, улица Первомайская, 38, кабинет № 3.

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