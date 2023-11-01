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Общество

На 40% выросло производство молока в Псковском районе

Животноводы Псковского района произвели на 40 % больше молока, чем в прошлом году. Об этом ПАИ сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

На 40 % выросло производство молока в Псковском районе. Фото: ПАИ

На сельхозпредприятиях​ района содержится 11 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе более 4,5 тысячи голов коров. При этом поголовье крупного рогатого скота значительно увеличилось.

За девять месяцев текущего года животноводы произвели более 23 тысяч тонн молока, что на 6,6 тысячи тонн (или на 40 %) больше уровня прошлого года.

Лидером по производству и​ абсолютному приросту объёмов молока​ стало предприятие «Псковагроинвест». В хозяйстве произвели 7,6 тысячи тонн молока (на 5,6 тысячи тонн больше аналогичного периода прошлого года).

Роста объёмов производства молока достигли за счёт сбалансированного кормления высокобелковыми кормами.

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На 40% выросло производство молока в Псковском районе

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