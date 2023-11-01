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Общество

Семь заявок от Псковской области поступило в Минэкономразвития по программе «Мама-предприниматель»

Семь заявок от Псковской области поступило в Минэкономразвития по программе «Мама-предприниматель», сообщили ПАИ в центре «Мой бизнес».

На прошлой неделе Минэкономразвития РФ расширило возможности программы «Мама-предприниматель» и совместно с группой компаний «Слетать.ру» запустило образовательный трек по созданию и развитию туристического бизнеса.

«Туристическая отрасль сегодня активно развивается: особое внимание уделяется внутреннему туризму, обновляется инфраструктура, создаются новые туристические маршруты, для компаний, работающих в этой сфере, действует отдельный национальный проект. За 5 дней на участие в нашем онлайн-интенсиве по туристическому направлению зарегистрировались более 1000 женщин. Программа дает возможность мамам-предпринимателям снизить свои издержки и риски очевидных ошибок на самом старте бизнеса. Немаловажно также, что участницы могут побороться за главный приз – франшизу «Слетать.ру», – отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Интенсив будет включать вебинары и задания, по результатам которых определятся три победительницы. Одна финалистка получит доступ к полному набору обучающих материалов для запуска бизнеса в сфере туризма (выгода до 100 000 рублей), вторая финалистка сможет открыть онлайн-турагентство под брендом «Слетать.ру» (выгода до 170 000 рублей), третья получит франшизу на офлайн-турагентство под брендом «Слетать.ру» (выгода до 350 000 рублей).

Федеральный проект «Мама-предприниматель» – программа для деловых мам и развития их бизнеса, существующая более 10 лет. В 2023 году Минэкономразвития России перезапустило проект по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» с обновленным пулом партнеров. Подробную информацию о проекте можно найти на сайте мамапредприниматель.рф.

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