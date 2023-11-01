Первенство области по лёгкой атлетике пройдёт в Пскове

15:21, 01 ноября 2023, ПАИ

Первенство Псковской области по лёгкой атлетике среди команд учреждений дополнительного образования спортивной направленности (УДОСН) пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 10 и 11 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Согласно программе соревнований, участники поборются между собой в беге на различных дистанциях, многоборье, толкании ядра, тройном прыжке, прыжке в высоту и длину и беге с барьерами.

В соревнованиях примут участие юноши и девушки в трёх возрастных категориях: 2006-2007, 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения.

Предварительные заявки принимают до 8 ноября.

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