30 тысяч рублей заплатила администрация Пыталовского района семье мальчика, пострадавшего от бродячей собаки
30 тысяч рублей заплатила администрация Пыталовского района семье мальчика, пострадавшего от бродячей собаки. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.
Животное напало на ребёнка в мае недалеко от посёлка Белорусский. Так как полномочия по обращению с бродячими животными возложены на местную администрацию, прокуратура района направила в суд исковое заявление о компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего.
Суд согласился с требованиями ведомства. Администрация муниципалитета выплатила семье ребенка 30 тысяч рублей.
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