30 тысяч рублей заплатила администрация Пыталовского района семье мальчика, пострадавшего от бродячей собаки

15:32, 01 ноября 2023, ПАИ

30 тысяч рублей заплатила администрация Пыталовского района семье мальчика, пострадавшего от бродячей собаки. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Животное напало на ребёнка в мае недалеко от посёлка Белорусский. Так как полномочия по обращению с бродячими животными возложены на местную администрацию, прокуратура района направила в суд исковое заявление о компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего.

Суд согласился с требованиями ведомства. Администрация муниципалитета выплатила семье ребенка 30 тысяч рублей.