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Великолукский врач принял участие в уникальных операциях

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Великолукской межрайонной больницы Алексей Горин принял участие в мастер-классе по эндоваскулярному (внутрисосудистому) лечению хронической ишемии, которая угрожала потерей конечности. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на Великолукскую межрайонную больницу.

Врач Великолукской межрайонной больницы принял участие в мастер-классе по проведению редкой в мире операции. Фото: Великолукская межрайонная больница

Операция прошла на базе отделения РХМДиЛ НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. На мастер-класс приехали специалисты из Казани, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Великих Лук, которые приняли участие в двух операциях по восстановлению кровоснабжения стопы. Сложность операции состояла в том, что она выполнялась через прокол в артерии стопы диаметром два миллиметра. Отмечается, что подобные операции являются редкими во всём мире. На третьей операции врачам удалось с помощью сложнейших приёмов восстановить проходимость мельчайших сосудов стопы и справиться с язвой тыла стопы.

Отметим, что участникам мастер-класса удалось пополнить знания в области медицины – прослушать две лекции, посвящённые современному расходному инструментарию для эндоваскулярных операций на артериях нижних конечностей.

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