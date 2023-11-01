Wildberries вводит защиту от случайных заказов

16:50, 01 ноября 2023, ПАИ

Онлайн-ретейлер Wildberries вводит опцию дополнительного подтверждения заказа в приложении, которая призвана минимизировать возможность «случайных» заказов, в том числе сторонними лицами, пишет ТАСС.

Новую опцию можно подключить по желанию. Для этого нужно обновить приложение маркетплейса и выбрать способ дополнительного подтверждения заказа, среди вариантов – ПИН-код, а также технологии Touch ID и Face ID (и их аналоги на Android).

В начале октября Wildberries сообщал, что запустил разработку подобного решения в связи с одним из случаев: ребенок сделал заказ в приложении матери на 250 тыс. рублей. Компания на основе анализа поведения пользователя пришла к выводу, что ее последний заказ действительно мог быть оформлен ребенком.