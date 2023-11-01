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Общество

Памятник почётному гражданину города Сергею Каширину хотят установить в Гдове

Памятник почётному гражданину Гдова Сергею Каширину хотят установить его земляки. Установка мемориала планируется на деньги неравнодушных граждан. По предварительным данным, на бюст необходимо собрать порядка 500 тысяч рублей, сообщает «Гдовская заря».

Сергей Каширин – военный лётчик, писатель, поэт. За вклад в развитие города и Гдовского района он получил звание почётного гражданина города. После кончины Сергея Каширина возникла инициатива по установке памятного бюста. Первым с этой инициативой обратился к землякам командир поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрей Нудьга. Тогда и была собрана инициативная группа из активных граждан, куда вошли люди, знавшие Сергея Каширина лично.

Районный совет ветеранов обратился к депутатам городского поселения «Гдов» с ходатайством об установке памятника Сергею Каширину. Депутаты эту идею поддержали и определили площадку для установки памятного бюста – сквер на пересечении улиц Карла Маркса и Ленина. Место было выбрано неслучайно. Это центр города, где недалеко здания библиотеки, школы, районной газеты и музея.

Кроме того, уже создали проект будущего памятника и в сквере установили площадку для памятного мемориала. Осталось только собрать деньги на его изготовление. Представители комиссии по увековечиванию памяти поэта отметили, что памятник Сергею Каширину должен стать народным.

Содействие в сборе денежных средств этому проекту оказывает благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город», куда все желающие смогут переводить свои взносы, которые затем будут переданы подрядчику.

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