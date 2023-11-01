Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Кубок СЗФО по хоккею разыграют в Пскове

Кубок Северо-Западного федерального округа по хоккею среди юношей до 11 лет стартует завтра в псковском Ледовом дворце. Он продлится до 4 ноября, сообщается в группе Ледового дворца в соцсети «ВКонтакте».

Кубок СЗФО по хоккею разыграют в Пскове. Фото ПАИ

В турнире примут участие шесть команд из Кондопоги, Пскова, Новгородской области, Череповца и Апатитов. Псков на этих соревнованиях представит местная команда «Торнадо».

В первом туре псковским хоккеистам предстоит встретиться с командой «СКА-Карелия-2014». Затем их ждёт старший состав этой команды. Следом на каток против псковичей выйдет команда из Апатитов. В предпоследней встрече турнира «Торнадо» предстоит встретиться с череповецкой «Северсталью», а в завершение на пути местных мальчиков встанет «СКА-Айсберг» из деревни Хутынь Новгородской области.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 ноября 2023

Кубок СЗФО по хоккею разыграют в Пскове
01 ноября 2023

Серебро взяли псковские фехтовальщицы на турнире в Смоленске
01 ноября 2023

Студенты ПсковГУ готовятся к сдаче нормативов ГТО
01 ноября 2023

Первенство области по лёгкой атлетике пройдёт в Пскове
01 ноября 2023

Псковская фехтовальщица стала чемпионкой в турнире в Смоленске
01 ноября 2023

Великолучанки взяли пять наград в турнире по художественной гимнастике в Туле
31 октября 2023

Псковские фехтовальщики завоевали бронзу в турнире в Смоленске
31 октября 2023

Эксперт поделился ожиданиями от чемпионата Пскова по шахматам

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...