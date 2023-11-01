Кубок СЗФО по хоккею разыграют в Пскове

17:48, 01 ноября 2023, ПАИ

Кубок Северо-Западного федерального округа по хоккею среди юношей до 11 лет стартует завтра в псковском Ледовом дворце. Он продлится до 4 ноября, сообщается в группе Ледового дворца в соцсети «ВКонтакте».

В турнире примут участие шесть команд из Кондопоги, Пскова, Новгородской области, Череповца и Апатитов. Псков на этих соревнованиях представит местная команда «Торнадо».

В первом туре псковским хоккеистам предстоит встретиться с командой «СКА-Карелия-2014». Затем их ждёт старший состав этой команды. Следом на каток против псковичей выйдет команда из Апатитов. В предпоследней встрече турнира «Торнадо» предстоит встретиться с череповецкой «Северсталью», а в завершение на пути местных мальчиков встанет «СКА-Айсберг» из деревни Хутынь Новгородской области.

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