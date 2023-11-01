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Политика

Абсолютных новичков среди избранных глав муниципальных округов нет – Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов подвел итоги избрания  глав восьми муниципальных округов Псковской области. «По результатам выборов на пост глав трех из восьми муниципальных округов пришли новички – но в полной мере новичками их считать неправильно», – подчеркнул председатель регионального парламента в беседе с корреспондентом ПАИ. 

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Многие из них имеют достаточный стаж работы в органах власти и местного самоуправления. Например, Любовь Трифонова долгое время работала председателем представительного органа местного самоуправления. Понятно, что для них пост главы – это новые вызовы, но используя предыдущий опыт работы, они могут очень быстро познакомиться с особенностями работы и эффективно заниматься управлением», – отметил Александр Котов.

Те, кто избран вновь, работает на посту глав муниципалитета не первый срок, уже знают свою работу досконально. Знают какие инструменты использовать для развития своих округов, понимают, как нужно выстраивать отношения с органами власти, с правительством региона, губернатором. И если эффективно использовать имеющиеся инструменты то можно добиться решения вопросов, которые волнуют жителей. Этот инструментарий необходимо в полной мере использовать и сейчас,  на стадии формирования бюджетов на следующий год», – сказал председатель Собрания.

1 ноября в Псковской области завершилась череда тайных голосований на сессий окружных Собраний, по результатам которых депутаты определяли, кто из прошедших конкурсные процедуры будет избран главой округов.

В итоге впервые главами муниципалитетов были избраны Валерий Зайцев – в Печорском муниципальном округе, Иван Белугин – в Локнянском, Любовь Трифонова – в Новоржевском. В Пыталовском, Опочецком, Красногородском, Невельском и Стругокрасненском округах были вновь избраны ранее руководившие муниципалитетами главы.

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