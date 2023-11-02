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Эксперт подвёл итоги Кубка Псковской области по гиревому спорту

Мастер спорта международного класса Николай Лапшин в беседе с корреспондентом ПАИ подвёл итоги Кубка Псковской области по гиревому спорту, который прошёл в Пскове 28 октября.

Теперь у нас есть костяк сборной – эксперт подвёл итоги Кубка области по гиревому спорту. Фото здесь и далее предоставил Николай Лапшин

«Практически все, кто участвовал, были из Пскова. Всего в соревнованиях приняло участие 30 человек», – заявил эксперт.

Всего в соревнованиях приняло участие 30 человек

Также Николай Лапшин сообщил, что новых рекордов области на этих соревнованиях поставить не удалось. «В прошлом году задрали слишком высокую планку. К тому же некоторые спортсмены у нас травмированы, некоторых просто не было. Но хорошо выступил Алексей Бучин. Гири в 20 килограммов поднял 91 раз за десять минут. В тяжёлой категории своё лидерство подтвердил Александр Рехтик. Он гири весом в 28 килограммов поднял 75 раз за десять минут по длинному циклу», – сказал он.

Новых рекордов области на этих соревнованиях поставить не удалось

«Мы сформировали команду для участия в зональных соревнованиях, которые пройдут в апреле следующего года. Костяк сборной, который насчитывает восемь человек, у нас теперь есть. Предварительно это Александр Рехтик, Святослав Иванов, Алексей Бучин, Дмитрий Маяков, Алексей Назаров, Екатерина Костина и Александр Смагин», – резюмировал Николай Лапшин.

Мы сформировали команду для участия в зональных соревнованиях

Отметим, что всего в турнире было разыграно восемь комплектов наград, семь из которых – среди мужчин.   

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