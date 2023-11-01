Кларнетист и дирижёр из Петербурга проведёт мастер-класс в Псковском колледже искусств

18:44, 01 ноября 2023, ПАИ

Кларнетист и дирижёр из Санкт-Петербурга Иван Столбов проведёт мастер-класс в малом концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова 7 ноября в 15:00, сообщили ПАИ в пресс-службе учебного заведения.

Иван Столбов окончил Санкт-Петербургскую консерваторию, а также ассистентуру-стажировку при консерватории. Совершенствовал мастерство в Высшей школе музыки города Детмольда у Ханса-Дитриха Клауса, принимал участие в мастер-классах ведущих европейских кларнетистов – Энтони Пэя, Франсуа Бенды, Алессандро Карбонаре, занимался на курсах камерной музыки у Ореля Николе и Андраша Шиффа.

С 1999 года активно гастролировал в качестве солиста симфонического оркестра Мариинского театра, выступал с оркестрами Московской и Новосибирской филармоний, Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, с филармоническими оркестрами Токио и Боготы. Проводил мастер-классы в России, Германии, Финляндии, Израиле, Японии, США, Колумбии и Южной Корее.

Иван Столбов – обладатель Гран-при конкурса молодых исполнителей на духовых инструментах (Новосибирск, 2000), лауреат конкурса ARD (Мюнхен, 2001) в составе квинтета духовых инструментов, конкурса Jeunesses musicales (Бухарест, 2004), конкурса исполнителей на духовых инструментах имени Римского-Корсакова (Санкт-Петербург, 2005), международного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах (Токио, 2007).

Участие в мастер-классе Ивана Столбова будет интересно и познавательно в профессиональном отношении не только для кларнетистов, но и для музыкантов других специализаций, подчеркнули псковские организаторы.