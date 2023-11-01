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Общество

Россияне стали чаще путешествовать компаниями

Число бронирований отелей и гостиниц компаниями от четырёх человек в октябре 2023 года выросло на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой вывод приводится в исследовании сервиса «Островок.Ru», данные которого опубликовала «Газета.Ru».

По данным исследования, самыми популярными направлениями для осенних поездок компаниями от четырёх человек стали регионы Кавказа.

«Почти каждое десятое бронирование (8 %) в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне и Адыгее приходится на такой состав туристов, и это самый высокий показатель среди всех направлений по стране. При этом за последний год особую популярность у компаний набрала Иркутская область – спрос на бронирование для размещения групп от четырёх человек увеличился на 81 %», – говорится в сообщении.

В октябре туристы в среднем платят 4 300 рублей за человека за ночь в объектах размещения по России. Это на 19 % выше показателя прошлого года.

В этом сезоне путешественники отдают предпочтение отелям без звёзд: они занимают 27 % всех бронирований, а средняя стоимость ночи там составляет 3 700 рублей. Следом идут отели категории три звезды (20 %, 4 700 рублей) и апартаменты (19 %, 3 800 рублей). На отели категории четыре звезды приходится 13 % бронирований (7 900 рублей), на гостевые дома – 8 % (3 000 рублей) и на хостелы – 5 % (1 150 рублей). Доля отелей две звезды составляет 4 % (3 300 рублей), а пятизвёздочных гостиниц – 3 % (15 400 рублей).

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