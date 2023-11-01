Движение грузового транспорта ограничат на региональной дороге в Стругокрасненском районе

19:56, 01 ноября 2023, ПАИ

Временное прекращение движения грузового автотранспорта на региональной дороге Новоселье – Моложане в Стругокрасненском районе вводится с 2 по 30 ноября, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Запрет вводится на движение большегрузных транспортных средств (массой более 3,5 тонны) с грузом или без груза.

На период ограничения движения на дороге восстановят песчано-гравийное покрытие.

Ограничение связано с тем, что движение большегрузного транспорта может привести к увеличению разрушений проезжей части и невозможности безопасного проезда.

Псковичей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования.