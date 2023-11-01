Учёные заявили о риске развития деменции из-за сокращения фазы медленного сна

20:57, 01 ноября 2023, ПАИ

Доцент кафедры психологии и неврологии Университета Монаша в Австралии Мэтью Пейс опубликовал результаты исследования, которое доказало влияние фазы медленного сна на развитие деменции. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на CNN.

Учёные выяснили, что старение мозга имеет прямую взаимосвязь с сокращением глубоких стадий сна. Пейс подчеркнул, что наиболее высокий риск развития деменции отмечался у людей, у которых с течением времени было более выражено снижение фазы медленного сна. Наблюдение велось в течение 17 лет.

Специалисты говорят, что фаза медленного сна необходима для здоровья мозга, потому что именно на этом этапе происходит так называемая фильтрация нежелательных или вредных материалов, чреди них – бета-амилоидного белка, который характерен для болезни Альцгеймера.

Отмечается, что это не первое исследование такого рода. Ранее учёные обнаружили, что сокращение стадии глубокого сна на 10 % приводит к повреждению тканей, которые образуют связи между клетками мозга. Между тем эксперты подчёркивают, что до сих пор не доказано, что именно потеря медленного сна вызывает деменцию, а не наоборот.