Курсанты Псковского УФСИН познакомились с работой отдела по конвоированию

21:22, 01 ноября 2023, ПАИ

Выездное практическое занятие по дисциплине «организация конвоирования» с курсантами выпускного курса провёл старший преподаватель кафедры организации режима Псковского филиала УФСИН Дмитрий Иконников, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

В ходе занятия курсанты встретились с заместителем начальника отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области Владимиром Савельевым, а также познакомились с организационно-правовыми основами работы подразделения, узнали об особенностях несения службы конвоя и тактике обращения с осуждёнными.

Курсантам показали специальный транспорт для перевозки осуждённых и действия караула при происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах. Им также продемонстрировали показательную тренировку с участием служебных собак.

В конце занятия курсанты побывали в музее отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области. «Экспонаты музея красноречивее всяких слов рассказывают о буднях подразделения, сотрудники которого не раз доказывали свой профессионализм», – подчеркнули в пресс-службе.