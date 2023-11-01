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Общество

Курсанты Псковского УФСИН приняли участие в научной конференции во Владимире

Представители научного кружка «Цивилистика» при кафедре гражданско-правовых дисциплин Псковского филиала Университета ФСИН России под руководством преподавателя Екатерины Барановой дистанционно приняли участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы исполнения и отбывания уголовных наказаний в отношении социально уязвимых категорий осуждённых». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Псковские курсанты выступили с докладами в двух секциях конференции, организованной Владимирским юридическим институтом ФСИН России: по организационным аспектам и особенностям исполнения уголовных наказаний в отношении социально уязвимых категорий осуждённых.

В пресс-службе отметили, что в конференции приняли участие профессорско-преподавательский состав, практические работники, курсанты и адъюнкты Владимирского юридического института ФСИН России, НИИ ФСИН России, Академии ФСИН России, Самарского университета имени Королёва, Рязанского государственного университета имени Есенина, Российского экономического университета имени Плеханова, Нижегородской академии МВД Российской Федерации, Кировского ИПКР ФСИН России, Томского ИПКР ФСИН России, а также представители УФСИН России по Владимирской области, Краснодарскому и Ставропольскому краям.

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