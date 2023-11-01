Две волны холода прогнозируют в Псковской области в ноябре

23:20, 01 ноября 2023, ПАИ

Какой будет погода в Псковской области в ноябре, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Среднемесячная температура воздуха будет от -0,2 до +0,9 градуса. Месячная сумма осадков составит от 48 до 62 мм.

В первой половине месяца погода будет формироваться под чередующимся воздействием полей повышенного давления и периферий циклонов. Во второй половине месяца участится влияние циклонов. Температурный фон большую часть месяца будет пониженным относительно климатической нормы.

Прогнозируется две волны холода: в конце первой – начале второй декады и в конце второй – начале третьей декады. В эти периоды ночные температуры понизятся до -5…-10 градусов. Преобладающие дневные температуры при этом будут находиться в пределах -3…+2 градусов.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озёрах прогнозируются около нормы для осеннего периода. Ухудшение гидрологической обстановки, так же как и опасные и неблагоприятные гидрологические явления, не прогнозируются.

Начало ледообразования на реках и озёрах ожидается в сроки, близкие к норме, во второй-третьей декадах ноября.