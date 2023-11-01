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Общество

В недрах Земли нашли остатки древней протопланеты, образовавшей Луну

Китайские учёные из Шанхайской астрономической обсерватории обнаружили, что массивная аномалия глубоко внутри Земли может быть остатком столкновения с другим небесным телом, случившегося около 4,5 млрд лет назад. В результате этой катастрофы, вероятно, образовалась Луна. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на научный журнал Nature.

Формирование Луны до сих пор остаётся загадкой. Преобладающая теория говорит, что на заре существования Земли в неё врезалась протопланета размером с Марс, известная как Тейя. Считается, что Луна появилась в результате межпланетного катаклизма.

Компьютерное моделирование показало, что Луна унаследовала материал от Тейи, тогда как первичная Земля (Гайя) получила сравнительно мало вещества от другого небесного тела.

Используя многочисленные симуляции гигантского столкновения, учёные выяснили, что на ранней Земле после удара наблюдалось расслоение мантии. Верхняя мантия представляла собой океан магмы из расплавленных пород Гайи и Тейи, тогда как нижний слой состоял в основном из материала Гайи.

В результате исследований учёные обнаружили, что значительное количество материала тейанской мантии, составляющее примерно 2 % массы Земли, вошло в нижнюю мантию Гайи.

По их словам, выводы исследования могут лучше понять эволюцию Земли и других планет.

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