Ремонт дороги на Алмазной в Пскове проходит по ночам

07:44, 02 ноября 2023, ПАИ

Улица Алмазная в Пскове минувшей и предстоящей ночью закрыта для укладки нижнего слоя асфальта, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Еще две ночные смены в ночь на 7 и 8 ноября, по его словам, потребуются для укладки верхнего слоя.

«В промежутке доделают тротуар, а до конца следующей недели – съезды. Потом разметка, ограждение, «зеленка», и ремонт будет завершен», – уточнил глава Пскова.