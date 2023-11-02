Ремонт дороги на Алмазной в Пскове проходит по ночам
Улица Алмазная в Пскове минувшей и предстоящей ночью закрыта для укладки нижнего слоя асфальта, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.
Еще две ночные смены в ночь на 7 и 8 ноября, по его словам, потребуются для укладки верхнего слоя.
«В промежутке доделают тротуар, а до конца следующей недели – съезды. Потом разметка, ограждение, «зеленка», и ремонт будет завершен», – уточнил глава Пскова.
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