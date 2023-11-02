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Общество

Минздрав поддержал идею введения должности медсестры в школах

Минздрав РФ поддержал предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о прикреплении школьных врачей к медицинским организациям и о введении должности медсестры в образовательных учреждениях, пишет РИА Новости.

«Предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой по вопросу качественного развития системы медицинского сопровождения детей в школах поддержано Минздравом, Минпросвещения и Роспотребнадзором», – отмечает пресс-служба вице-спикера.

Как отмечала Яровая, предлагаемые поправки предполагают внесение изменений в рекомендуемые штатные нормативы медицинских работников в части дополнения должностью медицинской сестры – специалиста по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним обучающимся в образовательных организациях.

Минздрав поддержал также предложение Яровой о прикреплении школьных врачей к медицинским организациям. Согласно ответу, Минздрав проведет работу по актуализации порядка оказания медпомощи несовершеннолетним в образовательных организациях.

Как следует из письма министра здравоохранения Михаила Мурашко, «в настоящее время, до утверждения нового порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, Минздравом России совместно с Минпросвещения России и Роспотребнадзором проводится работа по подготовке методического письма для субъектов Российской Федерации с актуализированными функциональными обязанностями медицинских работников в части охраны здоровья обучающихся в образовательных организациях».

Также вице-спикер Госдумы запланировала на ноябрь совещание по вопросу развития системы медицинского сопровождения детей в школах.

В этих целях «Минздравом России совместно с Минпросвещения России разработана и направлена в субъекты Российской Федерации форма для проведения пообъектной сверки ресурсной обеспеченности общеобразовательных организаций с определением дополнительной потребности в медицинских кабинетах, оборудовании и кадрах. Завершение сверки, по данным Минпросвещения России, ожидается в первой декаде ноября 2023 года», – сообщил глава Минздрава.
 

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