Россияне сдали в банки 87 тонн мелочи в «Монетную неделю»

08:56, 02 ноября 2023, ПАИ

В ходе первой всероссийской акции «Монетная неделя», которая прошла под эгидой Центрального банка (ЦБ) РФ с 25 сентября по 8 октября этого года, россияне сдали в банки 87 тонн мелочи, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

О том, что в стране впервые пройдет всероссийская «Монетная неделя» (неделей акцию называют условно, сроки проведения могут быть больше или меньше), в конце сентября сообщил зампред ЦБ Сергей Белов. Он пояснил, что до этого такие акции проходили в отдельных регионах. Во время подобных мероприятий можно обменять скопившуюся дома мелочь на купюры без ограничений и комиссии. А на всероссийской акции в виде бонуса людям могли предлагать новую сторублевку и памятные монеты.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ, в акции приняли участие почти 3 тыс. подразделений 186 банков.

«В результате мероприятия было возвращено в активный оборот более 20 млн монет на сумму почти 83 млн рублей. Вес составил — 87 т. Активнее всего граждане сдавали монеты 1, 2, 5 и 10 рублей. Доля этих номиналов составила 76 % в общем объеме собранных средств», — уточнили в Центробанке.

Там подчеркнули, что «Монетная неделя» вызвала большой интерес, а также привели несколько любопытных примеров. Так, в Омске один клиент принес в банк в металлическом ведре 6 630 монет номиналом 1 рубль.

«В другом банке Омска клиент сдал 13 тыс. монет разных номиналов на сумму 70 тыс. рублей. Мужчина интересуется нумизматикой и ежегодно участвует в подобных мероприятиях. В течение всего года он собирал монеты и готовился к очередной акции в надежде получить памятные монеты, которые являются достаточно редкими в обороте», — рассказали в пресс-службе ЦБ.

А самое большое количество самых мелких монет сдал мужчина в Новокузнецке Кемеровской области: 1 копейка — 990 штук, 5 копеек — 1084. Правда, в силу низких номиналов за все он получил 64 рубля 10 копеек.