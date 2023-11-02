Жители Палкинского и Плюсского районов собрали гуманитарную помощь для участников СВО

09:38, 02 ноября 2023, ПАИ

Жители Палкинского и Плюсского районов передали посылки для участников специальной военной операции. Об этом пишет Telegram-канал «Доброволец Псковской области».

Так, посылки с продовольствием отправятся из Палкинского района в зону СВО, а из Плюсского – рулоны плёнки.

Напомним, что ранее жители Пушкиногорского дома ветеранов и Новоржевского района приняли участие в сборе гуманитарной помощи для солдат.