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Общество

Жители Палкинского и Плюсского районов собрали гуманитарную помощь для участников СВО

Жители Палкинского и Плюсского районов передали посылки для участников специальной военной операции. Об этом пишет Telegram-канал «Доброволец Псковской области».

Жители Палкинского и Плюсского районов собрали гуманитарную помощь для участников СВО. Фото здесь и далее: Telegram-канал «Доброволец Псковской области».

Так, посылки с продовольствием отправятся из Палкинского района в зону СВО, а из Плюсского – рулоны плёнки.

Напомним, что ранее жители Пушкиногорского дома ветеранов и Новоржевского района приняли участие в сборе гуманитарной помощи для солдат.

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