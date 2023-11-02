Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:09, 02 ноября 2023, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за минувшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Так, в гараже на улице Садовой в Дедовичах 1 ноября огонь повредил кровлю. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в гараже. Гараж спасли.

А в неэксплуатируемом здании на Октябрьском проспекте в Великих Луках сгорел мусор. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём.