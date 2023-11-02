Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В «Экопроме» рассказали, что считается свалкой

О том, что считать свалкой мусора и как они возникают, сообщили ПАИ в псковском филиале «Экопрома».

Фото: «Экопром»

«Свалка – это место несанкционированного размещения отходов на земельном участке, не предназначенном для этих целей. Несанкционированной свалкой считается объём отходов, превышающий один кубометр», – сообщил регоператор.

Также специалисты рассказали, что стихийные свалки могут возникать в любом месте: в лесопосадках, на обочинах дорог, рядом с мусорными баками в городе. «Отдыхая на природе, кто-то может оставить пакет с мусором, а на его месте появится ещё десять пакетов. Кто-то привезёт «Газель» с отходами на площадку с ТКО и выроет мусор рядом. А потом туда приедет ещё десять таких машин. А кто-то закажет ту самую машину, чтоб вывезли весь имеющийся хлам, не поинтересовавшись у перевозчика, куда его отвезут», – отметили в «Экопроме».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 ноября 2023

Концерт «Струны и воздух» пройдёт в Пскове 5 ноября
02 ноября 2023

При реконструкции актового зала в правительстве Псковской области исторические детали остались целы
02 ноября 2023

Мультимедийное шоу с видами Пскова протестировали на новом фонтане на Четырёх углах
02 ноября 2023

Осень покидает Псков
02 ноября 2023

Реку Пскову углубят и расчистят
02 ноября 2023

В «Экопроме» рассказали, что считается свалкой
02 ноября 2023

Более трех тысяч медиков Псковской области получают специальные социальные выплаты
02 ноября 2023

Псковский губернатор встретился с призёрами чемпионата «Абилимпикс»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...