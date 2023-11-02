В «Экопроме» рассказали, что считается свалкой

10:19, 02 ноября 2023, ПАИ

О том, что считать свалкой мусора и как они возникают, сообщили ПАИ в псковском филиале «Экопрома».

«Свалка – это место несанкционированного размещения отходов на земельном участке, не предназначенном для этих целей. Несанкционированной свалкой считается объём отходов, превышающий один кубометр», – сообщил регоператор.

Также специалисты рассказали, что стихийные свалки могут возникать в любом месте: в лесопосадках, на обочинах дорог, рядом с мусорными баками в городе. «Отдыхая на природе, кто-то может оставить пакет с мусором, а на его месте появится ещё десять пакетов. Кто-то привезёт «Газель» с отходами на площадку с ТКО и выроет мусор рядом. А потом туда приедет ещё десять таких машин. А кто-то закажет ту самую машину, чтоб вывезли весь имеющийся хлам, не поинтересовавшись у перевозчика, куда его отвезут», – отметили в «Экопроме».