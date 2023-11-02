Заседание комиссии по делам несовершеннолетних состоялось в правительстве Псковской области

10:41, 02 ноября 2023, ПАИ

Основной темой для обсуждения на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав стало проведение мероприятий по снижению вовлеченности несовершеннолетних в потребление табака и никотиносодержащей продукции. Заседание комиссии состоялось под председательством первого вице-губернатора Веры Емельяновой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

С докладами выступили специалисты регионального комитета по здравоохранению и областного комитета по образованию, которые рассказали о проведении профилактики среди молодёжи. Свою информацию представили и сотрудники УМВД России по Псковской области.

По итогам обсуждения принято решение о расширении профилактической работы с молодёжью, направленной на предотвращение потребления табака и никотиносодержащей продукции, чтобы сохранить здоровье юных жителей региона.

Отдельно участники совещания обсудили вовлечение молодёжи в культурно-просветительские мероприятия, занятия в кружках, добровольческую и профориентационную деятельность. В этой части предложено усилить работу с теми подростками, кто состоит на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних. В завершение участники заседания утвердили изменения в план работы комиссии на 2023 год.