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Общество

Новогодние выходные в России в этом году продлятся десять дней

Новогодние выходные в России в этом году продлятся десять дней, с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года, за счет того, что два последних дня года выпадают на субботу и воскресенье, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по трудовому праву Татьяну Нечаеву.

«В соответствии с частью первой статьи 112 Трудового кодекса РФ 1-8 января — новогодние каникулы — являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации. <…> Таким образом, продолжительность «новогоднего отдыха» составит десять дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года», — отметила она.

Нечаева напомнила, что по ТК при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января.

«Выходные дни (6 и 7 января), совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после праздничного рабочий день. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства», — уточнила эксперт.

Нечаева объяснила, что согласно постановлению правительства России «О переносе выходных дней в 2024 году» выходной день с субботы, 6 января, переносится на 10 мая, а с воскресенья, 7 января, — на вторник, 31 декабря 2024 года.

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